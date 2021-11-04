Нефть выросла в цене на фоне ожиданий решения ОПЕК+
4 ноября 2021 , 18:38Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Нефть выросла в цене до более 80 долларов за баррель, после вчерашнего падения. Это произошло на фоне ожиданий, что ОПЕК+ продолжит медленный рост добычи.
Рост нефти в цене
- Фьючерсы на нефть марки TWI на нью-йоркской торговой бирже выросли более чем в 82 доллара за баррель (на 3,6%)
- Также выросли в цене и фьючерсы нефти Brant. Они достигли цены почти в 84 доллара за баррель, что на 2,4% больше, чем было в прошлый торговый день.
К теме Цена нефти может достичь до 120 долларов: прогноз Bank of AmericaОбратите внимание! Ожидается, что ОПЕК сохранит текущий план наращивания добычи в 400 тысяч баррелей в сутки.
Рост цены на нефть марки TWI на фоне ожиданий решения ОПЕК+ / Инфографика Bloomberg
США призывают увеличить объемы
США просит ОПЕК и Россию увеличить производство нефти в декабре на 800 тысяч баррелей в сутки, отмечает Bloomberg. Однако ОПЕК+ склоняется к тому, чтобы придерживаться предварительного согласованного плана.
Что такое ОПЕК+ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.
Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия.