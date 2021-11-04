Нефть выросла в цене на фоне ожиданий решения ОПЕК+

Нефть выросла в цене до более 80 долларов за баррель, после вчерашнего падения. Это произошло на фоне ожиданий, что ОПЕК+ продолжит медленный рост добычи.

Рост нефти в цене

Фьючерсы на нефть марки TWI на нью-йоркской торговой бирже выросли более чем в 82 доллара за баррель (на 3,6%)

на нью-йоркской торговой бирже выросли более чем в 82 доллара за баррель (на 3,6%) Также выросли в цене и фьючерсы нефти Brant. Они достигли цены почти в 84 доллара за баррель, что на 2,4% больше, чем было в прошлый торговый день.

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Ожидается, что ОПЕК сохранит текущий план наращивания добычи в 400 тысяч баррелей в сутки.

Рост цены на нефть марки TWI на фоне ожиданий решения ОПЕК+ / Инфографика Bloomberg

США призывают увеличить объемы

США просит ОПЕК и Россию увеличить производство нефти в декабре на 800 тысяч баррелей в сутки, отмечает Bloomberg. Однако ОПЕК+ склоняется к тому, чтобы придерживаться предварительного согласованного плана.