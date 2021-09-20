Нефть снова дешевеет: почему финрегулятор США и доллар повлияли на цену
Источник:"Укринформ"
Стоимость нефтяных фьючерсов начала падать на фоне укрепления доллара. Также на изменение цены повлияло будущее двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС).
Цена нефти Brent и WTI
- Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 20 сентября – 74,8 доллара за баррель, что на 0,72% ниже цены закрытия предыдущей сессии.
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- Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на нью-йоркской бирже NYMEX 20 сентября – 71,35 доллара за баррель, что на 0,86% ниже итогового значения предыдущей сессии.
Заседание ФРС: влияние на цену
Эксперты, которых опросило издание Bloomberg считают, что ФРС (центральная банковская система США) во время своего заседания 21 – 22 сентября может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющих ныне 12 миллиардов долларов в месяц.
Основательница консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари считает, что факторы, которые поддерживали цены на нефть на прошлой неделе, в частности, существенное снижение запасов сырья из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе, сходят на нет.
Ожидания, связанные с сокращением стимулов ФРС, оказывают давление на нефтяной рынок,
– считает представитель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.
Укрепление доллара
20 сентября индекс ICE прибавил 0,16%, а WSJ Dollar Index – 0,14%. Эксперты считают, что укрепление американской валюты делает сырьевые товары, в частности, нефть, менее привлекательными для инвесторов. Именно поэтому цена нефтяных фьючерсов падает.
Изменение цены нефти: последние новости
- Аналитик банка JP Morgan Джойс Чанг утверждает, что до конца 2021 года стоимость нефти вырастит до 80 долларов за баррель в связи с диссонансом спроса и предложения на рынке.
- Рост цен на нефть непосредственно повлияла на инфляцию, поскольку нефть – основной элемент экономики. Подробнее о том, как вырос уровень инфляции в мире и в Украине, читайте в другом материале.
- 1 сентября страны-члены ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
- 6 сентября Саудовская Аравия решила снизить официальные отпускные цены (OSP) на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, из-за чего цена сырья начала снижаться.