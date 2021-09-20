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По итогам прошедшей недели нефть Brent подорожала на 3,3%, а WTI – на 3,2%.

Заседание ФРС: влияние на цену

Эксперты, которых опросило издание Bloomberg считают, что ФРС (центральная банковская система США) во время своего заседания 21 – 22 сентября может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющих ныне 12 миллиардов долларов в месяц.

Основательница консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари считает, что факторы, которые поддерживали цены на нефть на прошлой неделе, в частности, существенное снижение запасов сырья из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе, сходят на нет.