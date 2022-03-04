Нефть продолжает дорожать: все из-за войны в Украине и санкций Запада в отношении России

Обратите внимание Канада налагает санкции на 10 ключевых лиц "Роснефти" и "Газпрома"

Почему нефть дорожает

Нефть дорожает из-за опасений, что западные санкции в отношении России из-за вторжения в Украину прервут поставки из страны-агрессора. Напомним, что Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов.

Торговая активность по отношению к Русской сырой нефти замедлилась, поскольку покупатели не решаются совершать покупки в связи с санкциями Запада. Вместе с тем, республиканцы призывают президента США Джо Байдена наложить эмбарго на импорт российской нефти в США.

Больше об этом Республиканцы призвали Байдена остановить импорт российской нефти.

Также следует отметить, что мировые акции упали после сообщений о том, что Запорожская атомная электростанция загорелась после атаки российских войск. В целом есть европейский фондовый рынок потерял почти 7 миллиардов долларов за неделю, закончившуюся 2 марта.