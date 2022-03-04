Нефть продолжает дорожать: все из-за войны в Украине и санкций Запада в отношении России
Источник:Reuters
Цена нефти продолжает расти из-за санкций Запада в отношении России, которые могут прервать поставки сырья. Также сообщение о пожаре на Запорожской атомной электростанции повлияло на рынки.
Цена нефти 4 марта
- Нефть марки Brent выросла на 1,9% до 114,23 доллара за баррель.
- Нефть WTI – на 2,2% до 110,04 долларов за баррель.
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Почему нефть дорожает
Нефть дорожает из-за опасений, что западные санкции в отношении России из-за вторжения в Украину прервут поставки из страны-агрессора. Напомним, что Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов.
Торговая активность по отношению к Русской сырой нефти замедлилась, поскольку покупатели не решаются совершать покупки в связи с санкциями Запада. Вместе с тем, республиканцы призывают президента США Джо Байдена наложить эмбарго на импорт российской нефти в США.
Больше об этом Республиканцы призвали Байдена остановить импорт российской нефти.
Также следует отметить, что мировые акции упали после сообщений о том, что Запорожская атомная электростанция загорелась после атаки российских войск. В целом есть европейский фондовый рынок потерял почти 7 миллиардов долларов за неделю, закончившуюся 2 марта.
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