Цена нефти 17 января

Нафта марки Brent

По состоянию на 8:15 утра мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,17 доллара, или на 0,2%, до 86,23 доллара за баррель . Также сегодня цена контракта поднималась до 86,71 доллара за баррель, вплотную приближаясь к максимуму с октября 2014 года.

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Нафта марки WTI

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI в этот день дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,37 доллара, или на 0,44%, до 84,19 доллара за баррель . За предыдущую сессию контракт подорожал на 1,7 доллара, или на 2,1%, до 83,82 доллара за баррель.

Почему цена нефти росла

Согласно данным Государственного статистического управления Китая, темпы роста экономики страны по результатам IV квартала замедлились до 4% годовых против 4,9% в III квартале. Это стало самым слабым ростом с II квартала 2020 года. Следует отметить, что в I квартале 2021 года ВВП Поднебесной вырос на 18,3%, что является самым большим скачком экономики страны с 1992 года.

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Напомним, что Китай является одним из самых крупных импортеров нефти в мире. С начала 2022 года цены на нефть выросли более чем на 10%, что связано преимущественно с сокращением предложения со стороны отдельных государств ОПЕК+, например, Ливии.

Основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари отметил изданию Bloomberg, что нефтяной рынок проигнорировал новую волну COVID-19.

Перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и растущие геополитические риски поддерживают "бычье" настроение нефтяного рынка,

– отметил он.

Кто такие быки и медведи Это трейдеры, которые заранее покупают активы, надеясь, что их цена со временем возрастет, чтобы выгодно продать их дороже. Медведи – это трейдеры, делающие ставку на падение стоимости тех или иных активов.

Напомним! Bank of America прогнозирует, что цена нефти в июне 2022 года может взлететь более чем в 120 долларов за баррель. На рост цены повлияет глобальный энергетический кризис, резкое увеличение спроса на топливо и другие факторы о которых более подробно – рассказывали здесь.