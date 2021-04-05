Нефть снова подешевела: соглашение ОПЕК + и новый экономический план Байдена не помогли
Котировки нефти 5 апреля 2021 года вновь опустилось, после значительного роста на предыдущих торгах. На прошлой неделе на цену в значительной степени повлияло соглашение ОПЕК +, которое предусматривало ограничение добычи с мая по июль и новый экономический план президента США Джо Байдена.
Источник:Укринформ
Как менялась стоимость нефти
Нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures
- 64,22 доллара за баррель – стоимость июньских фьючерсов на нефть 5 мая 2021 года.
- 64,86 доллара за баррель – цена на закрытии предыдущих торгах 1 мая 2021 года.
В целом цена нефти Brent снизилась на 64 цента, или на 0,99%.
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Стоимость нефти WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX
- 60,87 доллара за баррель – цена майских фьючерсов на нефть 5 мая 2021 года.
- 61,45 доллара за баррель – цена на закрытии на предыдущих торгах 1 мая 2021 года.
В целом цена нефти WTI снизилась на 58 центов, или на 0,94%.
Что повлияло на предыдущий рост цены
- Соглашение ОПЕК +. По обоим контрактам рост цен составлял 1 апреля 2021 года более 2 доллара за баррель, поскольку инвесторы рассматривали решение ОПЕК + как подтверждение восстановления, обусловленного ростом спроса на топливо.
- Экономический план Байдена. Оптимизм также был подкреплен новым экономическим планом президента США Джо Байдена. На реализацию плана, предусматривающего сосредоточение помощи на социальных инициативах и инфраструктурных проектах, Байден планирует выделить 2 триллиона долларов.
Соглашение ОПЕК+
В начале апреля 2021 страны ОПЕК + договорились увеличить добычу нефти и в период с июня по июль выйти на уровень производства, которое было запланировано еще в январе.
Согласно договору увеличение добычи должно происходить следующим образом:
- в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки,
- в июле на 440 тысяч баррелей в сутки.
Страны ОПЕК + целом согласовали график увеличения добычи на три месяца, однако оставили за собой возможность снизить объемы в случае необходимости. Саудовская Аравия в то же время вернет на рынок добычу нефти в размере 1 миллион баррелей в сутки, который до этого добровольно ограничила.
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По увеличению производства было увеличение OSP, что, как я думаю, в совокупности показывает уверенность группы в восстановлении спроса,
– сказал экономист OCBC Хоуи Ли.
Что способствовало принятию соглашения ОПЕК +
Экономический план Байдена
- План рассчитан на 8 лет.
- 2 триллиона долларов будет выделено на такие сферы, как: модернизация транспортной инфраструктуры, поддержка пожилых людей и инвалидов, поддержка промышленного сектора, ремонт и строительство доступного жилья, развитие сетей широкополосной связи.
- Больше всего средств получит сфера модернизации транспортной инфраструктуры – 621 миллиард долларов.
- Расходы планируют покрыть в течение 15 лет вследствие повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличение налога на зарубежные прибыли компаний.
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