Котировки нефти 5 апреля 2021 года вновь опустилось, после значительного роста на предыдущих торгах. На прошлой неделе на цену в значительной степени повлияло соглашение ОПЕК +, которое предусматривало ограничение добычи с мая по июль и новый экономический план президента США Джо Байдена.

Как менялась стоимость нефти

Нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures

64,22 доллара за баррель – стоимость июньских фьючерсов на нефть 5 мая 2021 года.

64,86 доллара за баррель – цена на закрытии предыдущих торгах 1 мая 2021 года.

В целом цена нефти Brent снизилась на 64 цента, или на 0,99%.

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Стоимость нефти WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX

60,87 доллара за баррель – цена майских фьючерсов на нефть 5 мая 2021 года.

61,45 доллара за баррель – цена на закрытии на предыдущих торгах 1 мая 2021 года.

В целом цена нефти WTI снизилась на 58 центов, или на 0,94%.

Уровень изменения цены на нефть возможно отслеживать в онлайн формате на сайте Investing.com. Напомним, что 2 мая 2021 (пятница) рынки были закрыты в связи с Пасхой.

Что повлияло на предыдущий рост цены

Соглашение ОПЕК + . По обоим контрактам рост цен составлял 1 апреля 2021 года более 2 доллара за баррель, поскольку инвесторы рассматривали решение ОПЕК + как подтверждение восстановления, обусловленного ростом спроса на топливо.

. По обоим контрактам рост цен составлял 1 апреля 2021 года более 2 доллара за баррель, поскольку инвесторы рассматривали решение ОПЕК + как подтверждение восстановления, обусловленного ростом спроса на топливо. Экономический план Байдена. Оптимизм также был подкреплен новым экономическим планом президента США Джо Байдена. На реализацию плана, предусматривающего сосредоточение помощи на социальных инициативах и инфраструктурных проектах, Байден планирует выделить 2 триллиона долларов.

Соглашение ОПЕК+

В начале апреля 2021 страны ОПЕК + договорились увеличить добычу нефти и в период с июня по июль выйти на уровень производства, которое было запланировано еще в январе.

Согласно договору увеличение добычи должно происходить следующим образом:

в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки,

в июле на 440 тысяч баррелей в сутки.

Страны ОПЕК + целом согласовали график увеличения добычи на три месяца, однако оставили за собой возможность снизить объемы в случае необходимости. Саудовская Аравия в то же время вернет на рынок добычу нефти в размере 1 миллион баррелей в сутки, который до этого добровольно ограничила.

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По увеличению производства было увеличение OSP, что, как я думаю, в совокупности показывает уверенность группы в восстановлении спроса,

– сказал экономист OCBC Хоуи Ли.

Что способствовало принятию соглашения ОПЕК +

Решение было принято после того, как новая администрация США призвала Саудовскую Аравию сохранить доступность энергоносителей для потребителей, несмотря на опасения по поводу спроса. Некоторые части Европы остаются заблокированными, а Япония близка к расширению экстренных мер, призванных сдержать новую волну коронавирусных инфекций.

Экономический план Байдена

План рассчитан на 8 лет.

2 триллиона долларов будет выделено на такие сферы, как: модернизация транспортной инфраструктуры, поддержка пожилых людей и инвалидов, поддержка промышленного сектора, ремонт и строительство доступного жилья, развитие сетей широкополосной связи.

Больше всего средств получит сфера модернизации транспортной инфраструктуры – 621 миллиард долларов.

Расходы планируют покрыть в течение 15 лет вследствие повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличение налога на зарубежные прибыли компаний.

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