Нефть дорожает: все из-за заявления МЭА о сокращении экспорта из России

Цена нефти продолжила дорожать 17 марта. Это произошло после заявления Международного энергетического агентства (МЭА), что с апреля рынки могут потерять 3 миллиона баррелей в сутки российской нефти и нефтепродуктов.

В МЭА также отметили, что потери предложения будут гораздо больше, чем ожидаемое падение спроса на 1 миллион баррелей в сутки, вызванное более высокими ценами на топливо.

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Цена нефти 17 марта

Нефть сорта Brent стоила 106,12 (+8,26%) доллара за баррель, по состоянию на 19:12 по киевскому времени, согласно данным сайта Investing.com.

Напомним, что последний раз нефть стоила свыше 100 долларов за баррель 4 марта, тогда за баррель нужно было отдать более 118 долларов. Так цена обновила рекордные показатели сентября 2014 года.

WTI – 102.44 (+ 7.79%) доллара за баррель по состоянию на 19:12 по киевскому времени, согласно данным сайта Investing.com. 4 марта также была обновлена ​​рекордная цена нефти и для этого сорта – почти 116 долларов за баррель.

Оба контракта снизились накануне после неожиданного скачка запасов нефти в США и признаков прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной, отмечает издание Reuters.

Вопрос о том, насколько российская нефть будет продолжать колебаться, и неуверенность в том, насколько серьезным будет падение спроса на нефть, будут держать энергетические рынки в напряжении,

– считает старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Рынок нефти в значительной степени проигнорировал решение Федеральной резервной системы США в среду повысить процентные ставки на четверть процентного пункта, как и ожидалось.

Настроения участников рынка также улучшились после того, как Китай объявил о проведении политики стимулирования финансовых рынков и экономического роста, в то время, как снижение числа новых случаев заболевания COVID-19 в Китае породило надежды на то, что власть сможет снять запреты на поездки и позволить заводам восстановить производство в городах, что находятся в условиях изоляции.

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