Цена нефтяных фьючерсов Brent и WTI

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на бирже ICE Futures – 79,08 долларов за баррель, что на 99 центов, или 1,27% выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на нью-йоркской бирже NYMEX выросла на 98 центов, или на 1,32% – до 74,96 доллара за баррель.

Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 78,09 доллара за баррель для нефти Brent и 73,98 доллара за баррель для нефти WTI.

Слабое предложение и рост спроса

Нефтяной рынок растет пятую сессию подряд, поддержку котировкам оказывают опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Обратите внимание, что за последние 12 месяцев котировки прибавили более 80%.

Брак предложения по-прежнему связан с запасами во всех регионах. Рост цен на газ также способствует росту цен на нефть, поскольку "черное золото" становится более привлекательным для производителей электроэнергии,

– говорится в сообщении ANZ Research.

Члены Организации стран-экспортеров нефти предстали перед трудностями при увеличении добычи во время сосредоточения на восстановлении спроса. Все дело в том, что из-за пандемии сохраняется недостаточное инвестирование или задержки в техническом обслуживании.

Продажа госзапасов нефти в Китае

Первая публичная продажа в Китае государственных запасов нефти вряд ли способствовала увеличению прибыли, поскольку PetroChina и Hengli Petrochemical купили четыре груза общим объемом около 4,43 миллиона баррелей.

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