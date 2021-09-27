Цена нефтяных фьючерсов Brent и WTI
- Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на бирже ICE Futures – 79,08 долларов за баррель, что на 99 центов, или 1,27% выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.
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- Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на нью-йоркской бирже NYMEX выросла на 98 центов, или на 1,32% – до 74,96 доллара за баррель.
Слабое предложение и рост спроса
Нефтяной рынок растет пятую сессию подряд, поддержку котировкам оказывают опасения по поводу предложения на фоне роста спроса в ряде регионов мира в условиях ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Обратите внимание, что за последние 12 месяцев котировки прибавили более 80%.
Брак предложения по-прежнему связан с запасами во всех регионах. Рост цен на газ также способствует росту цен на нефть, поскольку "черное золото" становится более привлекательным для производителей электроэнергии,
– говорится в сообщении ANZ Research.
Члены Организации стран-экспортеров нефти предстали перед трудностями при увеличении добычи во время сосредоточения на восстановлении спроса. Все дело в том, что из-за пандемии сохраняется недостаточное инвестирование или задержки в техническом обслуживании.
Продажа госзапасов нефти в Китае
Первая публичная продажа в Китае государственных запасов нефти вряд ли способствовала увеличению прибыли, поскольку PetroChina и Hengli Petrochemical купили четыре груза общим объемом около 4,43 миллиона баррелей.
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Изменение цен на нефть: последние новости
- 1 сентября страны-члены ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
- 6 сентября Саудовская Аравия решила снизить официальные отпускные цены (OSP) на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, из-за чего цена сырья начала снижаться.
- 20 сентября цена нефти продолжила падать на фоне укрепления доллара и заседания Федеральной резервной системы США.