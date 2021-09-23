Нефть дорожает: какие события в США снова повлияли на стоимость сырья

Цена нефтяных фьючерсов начала повышаться, после недавнего длительного падения. На скачок цены повлияло увеличение спроса на топливо и сокращение запасов сырой нефти США, из-за последствий двух ураганов.

Цена нефтяных фьючерсов Brent и WTI

Стоимость ноябрьских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures – 76,39 доллара за баррель, что на 2 цента, или на 0,26% выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

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Цена октябрьских фьючерсов нефти WTI на нью-йоркской бирже NYMEX выросла на 2 цента, или на 0,28% – до 72,43 доллара за баррель.

Сокращение запасов нефти

Предыдущие торги завершились на уровне 76,19 доллара за баррель для Brent и 72,23 доллара за баррель для WTI.

Перед публикацией данных Управления энергетической информации (EIA) эталонные контракты нефти Brent и WTI подскочили на 2,5%. В EIA отметили на заседании очередное падение запасов сырой нефти и топлива в США по итогам прошлой недели.

Так, запасы сырой нефти сократились на 3,48 миллиона баррелей – до 413,96 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с октября 2018 года. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится нефть, которая торгуется на NYMEX, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей.

Повышение спроса

Согласно данным EIA, показатель загрузки НПЗ на Восточном побережье США вырос до 93%, что свидетельствует о высоком спросе на топливо в связи со снятием запретов на поездки.

Запасы нефти в Штатах все уменьшаться в ближайшие недели,

– отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.

Он также добавил, что нефтеперерабатывающие компании активно будут наращивать производство, которое останавливалось из-за урагана "Ида".

Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка нефти сорта Mars, что добывается в Мексиканском заливе, к нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.

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