Цена нефтяных фьючерсов Brent и WTI
- Стоимость ноябрьских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures – 76,39 доллара за баррель, что на 2 цента, или на 0,26% выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.
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- Цена октябрьских фьючерсов нефти WTI на нью-йоркской бирже NYMEX выросла на 2 цента, или на 0,28% – до 72,43 доллара за баррель.
Сокращение запасов нефти
Перед публикацией данных Управления энергетической информации (EIA) эталонные контракты нефти Brent и WTI подскочили на 2,5%. В EIA отметили на заседании очередное падение запасов сырой нефти и топлива в США по итогам прошлой недели.
Так, запасы сырой нефти сократились на 3,48 миллиона баррелей – до 413,96 миллиона баррелей, что является самым низким показателем с октября 2018 года. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится нефть, которая торгуется на NYMEX, уменьшились на 1,7 миллиона баррелей.
Повышение спроса
Согласно данным EIA, показатель загрузки НПЗ на Восточном побережье США вырос до 93%, что свидетельствует о высоком спросе на топливо в связи со снятием запретов на поездки.
Запасы нефти в Штатах все уменьшаться в ближайшие недели,
– отмечает аналитик The Price Futures Group Фил Флинн.
Он также добавил, что нефтеперерабатывающие компании активно будут наращивать производство, которое останавливалось из-за урагана "Ида".
Royal Dutch Shell в среду сообщила о возобновлении работы ключевого трубопровода, по которому осуществляется транспортировка нефти сорта Mars, что добывается в Мексиканском заливе, к нефтеперерабатывающим предприятиям, расположенным на побережье Луизианы.
Изменение цены нефти: последние новости
- 1 сентября страны-члены ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
- 6 сентября Саудовская Аравия решила снизить официальные отпускные цены (OSP) на нефть для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, из-за чего цена сырья начала снижаться.
- 20 сентября цена нефти продолжила падать на фоне укрепления доллара и заседания Федеральной резервной системы США.