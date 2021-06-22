Нефть подорожала до 2-летнего максимума: что влияет на цену

Цены на нефть Brent выросли 22 июня до рекордных показателей 2019 года. Также инвесторы сохраняют оптимизм относительно быстрого восстановления мирового спроса на нефть.

Стоимость нефти

Нефть марки Brent

22 июня нефть марки Brent достигла стоимости в 75,23 доллара за баррель впервые с 25 апреля 2019 года. Августовские фьючерсы Brent подорожали на 26 центов, или 0,4%, до 75,16 доллара за баррель, компенсируя предыдущие потери.

Интересно Корейское экономическое чудо: в каких отраслях эта страна среди лидеров

Нефть марки WTI

Стоимость нефти WTI в июле составила 73,70 доллара за баррель. WTI за август подорожала на 11 центов, или 0,2%, до 73,23 доллара за баррель.

21 июня текущего года цена на нефть марки Brent выросла на 1,9%, а на нефть марки WTI – на 2,8%.

Почему выросли цены на нефть

Цены стоимости нефти WTI и Brent выросли за последние четыре недели на фоне оптимизма относительно темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире и ожидаемого роста числа летних поездок. Это привело к увеличению стоимости нефти в Азии и Европе до многомесячных максимумов.

Настроения на рынке остаются сильными с улучшением перспектив глобального спроса,

– отметил Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.

BofA Global Research повысила прогноз цен на нефть марки Brent на этот и следующий год, спрогнозировав, что сокращение предложения нефти и восстановления спроса могут на короткое время поднять цену до 100 долларов за баррель в 2022 году.