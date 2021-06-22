Стоимость нефти
Нефть марки Brent
22 июня нефть марки Brent достигла стоимости в 75,23 доллара за баррель впервые с 25 апреля 2019 года. Августовские фьючерсы Brent подорожали на 26 центов, или 0,4%, до 75,16 доллара за баррель, компенсируя предыдущие потери.
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Нефть марки WTI
Стоимость нефти WTI в июле составила 73,70 доллара за баррель. WTI за август подорожала на 11 центов, или 0,2%, до 73,23 доллара за баррель.
21 июня текущего года цена на нефть марки Brent выросла на 1,9%, а на нефть марки WTI – на 2,8%.
Почему выросли цены на нефть
Цены стоимости нефти WTI и Brent выросли за последние четыре недели на фоне оптимизма относительно темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире и ожидаемого роста числа летних поездок. Это привело к увеличению стоимости нефти в Азии и Европе до многомесячных максимумов.
Настроения на рынке остаются сильными с улучшением перспектив глобального спроса,
– отметил Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.
BofA Global Research повысила прогноз цен на нефть марки Brent на этот и следующий год, спрогнозировав, что сокращение предложения нефти и восстановления спроса могут на короткое время поднять цену до 100 долларов за баррель в 2022 году.