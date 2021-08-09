Снижение цен на нефть

Стоимость нефти Brent

Стоимость нефтяных фьючерсов Brent 9 августа упала на 4,2% до 67,88 доллара за баррель.

На прошлой неделе они упали на 6%, что стало самым большим недельным убытком за четыре месяца.

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Стоимость нефти WTI

9 сентября стоимость нефтяных фьючерсов WTI упала на 4,3% (2,85 доллара), до 65,43 доллара.

На прошлой неделе произошло падение почти на 7%.

Что повлияло как изменение цены

Карантинные ограничения

Аналитики ANZ указывают новые карантин в Китае, как главный фактор, которые затмевает перспективы роста спроса на сырье. Поскольку КНР – вторая страна в мире по количество потребления нефти.

В понедельник Китай сообщил о 125 новых случаев COVID-19 против 96 случаев днем ​​ранее. Карантинные ограничения в Китае включают: отмену рейсов, предупреждение 46 городов о запрете поездок и введение ограничений н а общественный транспорт и услуги такси в 144 наиболее пострадавших районах.

Экспорт Китая в июле замедлился больше, чем ожидалось, после вспышек COVID-19 и наводнений, в то время, как импорт был еще слабее, чем ожидалось, рассказывает старший аналитик рынка OANDA Джеффри Халли.

Что касается импорта сырой нефти в Китай в июле, то он резко снизился в сравнении с июнем 2020 года.

Укрепление доллара

Рост доллара до четырехмесячного максимума по отношению к евро также оказал давление на цены на нефть, особенно после того, как 6 августа Министерство труда США обнародовало данные об уровне занятости в июле в стране. Отчет о занятости в США подтолкнул ставки на то, что Федеральная резервная система может действовать быстрее, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику США.

Стоит отметить, что чем сильнее доллар, тем больше дорожает стоимость нефти для тех, кто покупает ее в другой валюте.

Смена цены на нефть: коротко