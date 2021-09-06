Цена нефти Brent и WTI
- Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 71,79 доллара за баррель, что на 82 цента, или на 1,13% ниже цены закрытия предыдущей сессии.
- Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на биржи NYMEX снизилась на 73 цента, или на 1,05% – до 68,56 доллара за баррель.
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Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 72,61 доллара для фьючерсов нефти марки Brent и 69,29 доллара для – WTI.
Что повлияло на снижение цены
Ранее государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что в октябре снизит цены на сорта сырой нефти, которые продаются в Азии, по крайней мере, на один доллар за баррель. Аналитик компании Energy Aspect Вирендра Чаухан высказалась по этому поводу следующим образом.
OSP для Азии является медвежьими. Это сигнализирует о снижении спроса и предложение, потенциально растет,
– рассказывает Чаухан.
Снижение фьючерсов на сырую нефть прибавилось к падению в пятницу после того, как более слабый, чем ожидалось, отчет о занятости в США отметил неоднородное восстановление экономики.
Изменение цены нефти: последние новости
- Аналитик банка JP Morgan Джойс Чанг утверждает, что до конца 2021 года стоимость нефти вырастит до 80 долларов за баррель в связи с диссонансом спроса и предложения на рынке.
- Рост цен на нефть непосредственно повлияла на инфляцию, поскольку нефть – основной элемент экономики. Подробнее о том, как вырос уровень инфляции в мире и в Украине, читайте в другом материале.
- 1 сентября страны-члены ОПЕК и другие производители, включая Россию (группа ОПЕК+), договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.