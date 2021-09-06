Цена нефти Brent и WTI

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 71,79 доллара за баррель, что на 82 цента, или на 1,13% ниже цены закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на биржи NYMEX снизилась на 73 цента, или на 1,05% – до 68,56 доллара за баррель.

К теме ОПЕК+ решила и дальше увеличивать производство нефти: как это повлияло на цену

Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне 72,61 доллара для фьючерсов нефти марки Brent и 69,29 доллара для – WTI.

Что повлияло на снижение цены