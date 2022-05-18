Странам ЕС нужно запретить транспортировку российской нефти под своими флагами

Экономист и советник президента Украины Олег Устенко убежден, что наряду с эмбарго крайне важно согласовать запрет на транспортировку российской нефти в третьи страны судами под флагами государств-членов Евросоюза.

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Однако на этот счет также продолжаются споры. В частности, такое предложение Европейской комиссии не одобрили Греция, Мальта и Кипр. Страны аргументируют это беспокойством о собственных судовладельцах, которые, вероятно, не справятся с конкуренцией, из-за чего терпит убытки экономика.

По подсчетам специалистов группы защиты климата Global Witness, суда, которыми владеют или управляют в Греции, Мальте и Кипре, с начала полномасштабного вторжения России в Украину вывезли из портов страны-агрессора не менее 150 миллионов баррелей нефти.

Более того, в апреле греческие судовладельцы активизировали поставки российской нефти. На их долю приходилось 76 из общего числа в 190 танкеров, которые доставляли нефть или нефтепродукты из главных портов России. Для сравнения, в апреле прошлого года доля танкеров из Греции была существенно меньшей – 30 из 172. Об этом говорится в отчете издания lloyd's List.

Россия получает от продажи нефти 1 миллиард долларов ежедневно, – Устенко

По словам Олега Устенко, ежедневные прибыли страны-агрессора, полученные только от продажи нефти, составляют примерно 1 миллиард долларов. А в 2021 году Россия получила от продажи нефти и газа 45 процентов поступлений в бюджет.

"Вы можете себе представить, сколько ракет и бомб они могут купить, чтобы бомбить наши города, убивать наших граждан, насиловать наших женщин", – отметил советник президента.

Напомним! По информации СМИ, война в Украине стоит Кремлю около 900 миллионов долларов ежедневно.

Именно поэтому поставки и использование российской нефти чрезвычайно важно прекратить как можно скорее. Иностранные суда играют огромную роль в способности России перевозить нефть, а следовательно эту возможность необходимо заблокировать немедленно.

Политики в ЕС говорят о деньгах, а мы – о жизни,

– метко подытожил Устенко.

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