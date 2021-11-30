Недра принадлежат народу – Кухта объяснил увеличение налогообложения руды

Нардепы 30 ноября одобрили законопроект №5600, согласно которому повышается размер ренты на добычу железной руды. Такие изменения можно считать справедливыми, ведь недра принадлежат народу, а не частным владельцам.

Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. Он подчеркнул, что украинские производители не импортируют руду, а добывают ее здесь.

К теме Ахметов в минусе: Рада одобрила законопроект об увеличении налогов

Кухта считает, что увеличение налога является логичным и правильным решением.

Это природные ресурсы, они наши общие. Создано это производство было еще в советское время. Логично, чтобы за него платили больше. Павел Кухта Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики

Он подчеркнул, что не является сторонником повышения налогов в Украине. Однако здесь говорится о сырьевых секторах и том, что создано не новым бизнесом, а в советское время.

Логично забирать оттуда больше в бюджет и распределять между нами всеми, а не оставлять владельцам. Это я поддерживаю,

– добавил Кухта.

Спорные моменты

По словам Кухты, большинство контроверсионных вещей из документа забрали. Однако некоторые – незначительные – все же остались.

"Например, запросы налоговой о счетах налогоплательщиков, исходя из подозрений, что что-то недоплатили. Они могут лезть на банковские счета, если будет решение суда. Я не сторонник таких норм, я на стороне предпринимателей", – подчеркнул Кухта.

Несмотря на этот факт, "наиболее вредные вещи" из документа были убраны.

"В частности, что могли сразу взимать сразу счетов. Это было убрано, поэтому я не могу сказать, что есть что – то супервредное", – подытожил экономист.

Кухта об изменениях в Налоговый кодекс: смотрите видео

Что известно о законопроекте №5600

Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс. Главная цель:

создать более эффективные механизмы администрирования налогов;

не допустить безосновательное пользование налоговыми льготами;

должны быть справедливые условия налогообложения для всех налогоплательщиков.

К слову, законопроект называют "антиахметовским" именно из-за повышения размера ренты на добычу железной руды.