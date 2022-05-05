Принимая очередные ограничения, европейцы каждый раз серьезно напрягаются. Об этом 24 канала рассказал экономист, член дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

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По его словам, движущей силой российской экономики, основными экспортными товарами, позволяющими получать достаточно большой доход в государственный бюджет, являются энергоносители:

уголь (о нем говорится в пятом пакете санкций);

нефть (шестой пакет);

газ (вопросы введения эмбарго на него могут поднять уже в седьмом пакете).

Шаги Европы относительно России очень болезненны для ЕС

Как отметил Пендзин, гуманитарные, имиджевые вещи для Европы чрезвычайно важны. Потому решение Евросоюза показывает его единство.

Борьба за демократию – это не просто красивый слоган. Европейские государства принимают шаги, которые не только сокрушительны для российской экономики, но и очень болезненны для них.

В этой ситуации надо понимать, что не все так просто,

– подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что в ЕС есть ряд стран, которые очень зависимы от российской нефти. Растягивание времени для принятия нефтяного эмбарго – не для того, чтобы ослабить давление на Россию, а для того, чтобы Европа имела возможность приспособиться.

Многое зависит от избирателей

Европейский политик сильно зависит от своего избирателя. Это человек, который очень переживает за Украину, смотрит в телевизоре, какие ужасы происходят, например, в Буче или Гостомеле и переживает за Мариуполь, однако над его головой ничего не взрывается.

Он (избиратель – 24 канал) ежедневно уезжает на работу, заезжает на заправку и смотрит – 2,20, 2,30, 2,50 евро за литр. На европейского политика со стороны его избирателя оказывается давление на уменьшение цены. Она же напрямую зависит от эмбарго на нефть. Самый дешевый способ завезти нефть на нефтеперерабатывающий завод – через трубу. То, что едет танкером через порты – это дорого. Олег Пендзин Экономист

Экономист отметил, что каждый европейский гражданин из своего кармана будет финансировать санкции. Это для общества очень серьезно, ведь оно считает каждую копейку.

В то же время, у Словакии, например, нет другого выбора, кроме того, чтобы пока пользоваться нефтью России. Ей ведь нужно искать, откуда взять ближневосточную нефть и загнать на свои нефтеперерабатывающие заводы.

Сильный удар для России

Для европейцев, как отметил Пендзин, эмбарго на нефть – это внутренняя победа и желание защитить демократию в своих странах. Для России – это, безусловно, сильный удар.

"Весь мир отказывается от российской нефти и она вынуждена продавать дешевле, чтобы кого-то втянуть", – добавил он.

Пендзин рассказал о нефтяном эмбарго против России: смотрите видео

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