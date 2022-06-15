Не влияет на возможность расчетов, – экономист объяснил отключение от SWIFT 3 банков России

Евросоюз в рамках 6-го пакета санкций отключает три российских банка от межбанковской системы SWIFT. В самой России заявляют, что для них это ничего не меняет. Что действительно дает отключение банков от SWIFT – читайте объяснение эксперта.

Об этом 24 каналу рассказал экономист Олег Пендзин. Он говорит, что если бы сразу от SWIFT отключили все российские банки, это было бы больно.

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Но, как отметил Пендзин, только 3 банка (Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк) попали под санкции, то есть часть российских банков до сих пор подключена к межбанковской системе.

Это чисто по-западному. Ведь все российские банки, которые отключили от SWIFT, могут открыть счета в тех банках, что до сих пор есть в межбанковской системе, и проводить через них свои платежи,

– объяснил экономист.

Он подчеркнул, что эти новые санкции не создают сложностей для банков, однако это продлевает период расчета коммерческих российских структур своим поставщикам за границей.

Также Пендзин отметил, что SWIFT никак не влияет на расчеты в самой России или тех странах, где есть их платежная система "Мир".

Кстати, есть отдельная система, которую они завели с китайцами и в юанях (китайская валюта). То есть это отдельный блок, который абсолютно не подпадает под систему электронных платежей. Поэтому я думаю, что они нашли механизмы обхода, связанные с несовершенством санкций,

– заявил экономист.

Пендзин считает, что нельзя накладывать санкции на часть банков, но чтобы другая часть работала по-старому.

К слову, руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что в Европейском Союзе уже начали работу над 7-м пакетом санкций против России. По его словам, новые ограничения должны касаться российского газа и расширения списка банков, которые будут отключены от SWIFT, в частности "Газпромбанка".

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