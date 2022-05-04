Ими можно давить на эту ветвь в России. Об этом в эфире 24 канала сказала Светлана Залищук – советница главы "Нафтогаза".

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Например, в первую очередь речь идет о таких ограничениях, как отметила Залищук:

установка cap-price (предельное нижнее ограничение цены электрической энергии на внутрисуточном рынке в торговой зоне).

"То есть ЕС может принять, что этот газ может стоить гораздо меньше. И Россия может его продавать только по этой установленной цене. Это значит, что Россия будет просто меньше зарабатывать денег. Однако пока этот шаг пугает Германию, для них это велик риск", – объяснила она.

установление пошлины определенного тарифа вместе с ускроу-счетами (или условными за счет хранения)

Это текущий счет, где средства хранятся для выполнения всех обязательств по договору обеими сторонами. Он позволяет минимизировать риски в отношении контрагентов при расчетах за товары и услуги.

Эти деньги Россия сможет получить только при определенных условиях. Например, когда она остановит вторжение в Украину,

– добавила Залищук.

Более того, часть этих денег может идти на реконструкцию украинской экономики. Это другие шаги, которые могут предшествовать на пути к эмбарго.

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