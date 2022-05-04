Ими можно давить на эту ветвь в России. Об этом в эфире 24 канала сказала Светлана Залищук – советница главы "Нафтогаза".
Внимание Нефтяное эмбарго и удар по банкам – Боррель о 6 пакете санкций ЕС против России
Например, в первую очередь речь идет о таких ограничениях, как отметила Залищук:
- установка cap-price (предельное нижнее ограничение цены электрической энергии на внутрисуточном рынке в торговой зоне).
"То есть ЕС может принять, что этот газ может стоить гораздо меньше. И Россия может его продавать только по этой установленной цене. Это значит, что Россия будет просто меньше зарабатывать денег. Однако пока этот шаг пугает Германию, для них это велик риск", – объяснила она.
- установление пошлины определенного тарифа вместе с ускроу-счетами (или условными за счет хранения)
Это текущий счет, где средства хранятся для выполнения всех обязательств по договору обеими сторонами. Он позволяет минимизировать риски в отношении контрагентов при расчетах за товары и услуги.
Эти деньги Россия сможет получить только при определенных условиях. Например, когда она остановит вторжение в Украину,
– добавила Залищук.
Более того, часть этих денег может идти на реконструкцию украинской экономики. Это другие шаги, которые могут предшествовать на пути к эмбарго.
ЕС представит 6 пакет санкций против России: что нужно знать
- В ЕС представляют шестой пакет санкций против России.
- Речь идет прежде всего об отключении "Сбербанка" и еще 2 банков от системы SWIFT.
- Также предлагается ввести запрет на импорт российской нефти.
- Еврокомиссия уже передала проект 6 пакета санкций против России членам ЕС для ознакомления. Что касается эмбарго на нефть, то говорится о постепенном отказе от российского черного золота в течение 6 – 8 месяцев.
- Исключения могут быть сделаны для Словакии и Венгрии, ведь эти страны очень зависят от российской нефти.
- Вместе с тем мир также отказывается от российского газа и угля. В СМИ сообщили о планах Евросоюза о развитии сотрудничества со странами Африки с целью налаживания поставок сжиженного газа.