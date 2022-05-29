Не только гречка и соль: какие еще продукты могут подорожать в последующие месяцы

На фоне войны, которую развязала Россия, в нашем государстве значительно повышаются цены на продукты. Украинцы уже почувствовали удорожание гречки и соли.

Однако не только на эти продукты поднимается цена. Об этом рассказал почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич.

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Цена на сахар будет расти

По его словам, ситуация очень тревожная с рядом продуктов, в частности с сахаром .

Исходя из сегодняшней посевной, ситуации на полях с сахарной свеклой, ориентировочный баланс, который у нас есть по поводу сахара, может вызвать некоторые трудности,

– подчеркнул Томич.

Когда и на сколько подорожает сахар

Эксперт отметил, что повышения цены следует ожидать уже в июне – июле . Вероятно, ориентир роста цены будет однозначно 20 – 30%, возможно, и больше.

Исчезнут ли какие-нибудь продукты

Ранее аграрий отмечал, что какие-либо продукты с продуктовых полок не будут исчезать. В то же время периодически сезонно могут значительно подниматься цены, например, на некоторые овощи и ягоды .

Цена на хлеб тоже может отличаться от нынешней. Однако, скорее всего, значительного подорожания не будет.

В Украине выросла цена на гречку и соль

На территории Украины, где не проходят боевые действия, засеяли примерно 90% полей.

Из - за полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину очень возросла цена на гречку . Эксперты считают, что это еще не конец.

Директор Международной ассоциации гречихи Сергей Громовой объяснил, что 50% гречихи поступало с российского рынка. Поскольку сейчас он отрезан, то Украина использует свои запасы, которые очень ограничены. Поэтому в ближайшее время ожидают подорожание этого продукта вплоть до 100 гривен .

Уже несколько дней в нашем государстве фиксируют и дефицит соли – ее вообще нет на прилавках, или цена – просто космическая.

Такая ситуация сложилась потому, что 90% соли в нашем государстве производило предприятие "Артемсоль" в Донецкой области. Месяц назад производитель прекратил свою деятельность – из-за постоянных обстрелов кафиров.

Добывают соль еще в двух месторождениях – Солотвинском в Закарпатье и в Дрогобычской солеварне. Однако первое из-за наводнения значительно иссякло, поэтому солеварня в Дрогобыче значительно увеличила свои мощности .

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