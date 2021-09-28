Не следует переживать, – Чернышов рассказал, изменятся ли тарифы на тепло в Украине

Погода в Украине становится все прохладнее, а старт отопительного сезона уже не за горами. Тем временем природный газ в мире продолжает расти. Означает ли это повышение тарифов на отопление для украинцев – читайте далее.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в эфире одного из украинских телеканалов поспешил успокоить украинцев.

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По его словам, техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану. Уже более 90% всех соответствующих предприятий заявили о готовности.

Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас. Но хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем (сезоне отопления – 24 канал),

– сообщил министр.

Недавно премьер Денис Шмыгаль сказал, что сейчас в Украине нет предпосылок для повышения цен на тепло и газ. Он заверил, что тарифы останутся неизменными.

Готова ли Украина к отопительному сезону

По словам Шмыгаля, цена на газ не будет меняться до конца апреля 2022 года.

Глава правительства также подтвердил, что Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность регионов составляет более 90%. Запасы газа в подземных газохранилищах превысили 18,5 миллиарда кубических метров. Для сравнения: в 2018 году запасы составляли 17,1 миллиарда кубов, а в 2017-м – 16,8 миллиарда кубов.

Тарифы на газ в октябре

Отметим, что самый низкий тариф неизменно уже несколько месяцев остается на уровне 7,99 гривны за кубометр газа, что лишь на 19 копеек выше, чем самое низкое летнее предложение. В то же время самый высокий тариф снова предложил поставщик "Энергия страны" – 31,06 гривны за кубометр газа, что на 10,1 гривны больше их сентябрьского тарифа.