В 21 веке слово "стильно" давно уже не является синонимом слова "дорого". К тому же покупать уже ношеные вещи является достаточно популярной практикой среди многих модниц. Как найти баланс между экономным образом жизни и стильным внешним видом, читайте на Экономика 24.

Ревизия шкафа

Первое с чего стоит начать – устроить разбор собственного гардероба, ведь так вы:

во-первых, вспомните о многих вещах которые долго не носили из-за того, что просто забыли о них;

во-вторых, четко поймете каких именно вещей не хватает в вашем гардеробе;

а в-третьих, перебрав все вещи сможете отложить те вещи, что для вас лично потеряли свою актуальность и которые впоследствии сможете обменять на другие, или же продать.

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Составить список

Первое, что следует сделать после ревизии собственного шкафа – составить список вещей, которых вам не хватает. Но это должен быть реальный список в вашей записной книжке, или в заметках телефона, поскольку, если сложить воображаемый, то со временем вы очевидно забудете о каких-то важные пункты из него. Такой своеобразный список поможет вам не только избежать в будущем импульсивных покупок, но и уверенно чувствовать себя во время распродаж. Благодаря четкому пониманию чего именно вам не хватает вы, во-первых, сэкономите время во время шопинга, а, во-вторых, сто процентно не купите ничего лишнего.

Как старые вещи превратить в новые

Если вы уже провели ревизию в собственном шкафу и четко определились с какими вещами стоит попрощаться, то это возможно сделать еще и с пользой для собственного кошелька.

Вы можете устроить со своими друзьями своеобразный обмен вещами. Это способ не только весело провести время, но и пополнить свой гардероб без ни единой гривны. После того как вы определились какие вещи вам больше не актуальны, вы можете сфотографировать их и выложить, например, на сайте shafa.ua. Дайте любимым вещам второй шанс. Каждый модный ценитель знает, что мода – циклична. Так, например, пришло самое время для любимых клешных брюк. Так же сейчас на пике популярности многие вещи из шкафа вашей мамы. Обувь с квадратным носком, высокая посадка юбок и брюк, брючные костюмы и маскулинные пиджаки. Поэтому, как на счет того, чтобы провести ревизию не только в своем шкафу и найти забытые жемчуга, которые пылятся?

Выстройте основу вашего гардероба

Важно формировать гардероб исходя из стиля вашей жизни и профессии. Проанализировав эти составляющие вы сможете построить основу вашего гардероба. Однако, следует помнить, что основа любого гардероба – это не про тренды. Основа – это вещи вне времени: легендарный тренч, классическая рубашка, оксфорды и челси, лодочки черного цвета, или блейзер хорошего качества.

К примеру, классический тренч набрал популярности и стал знаковой вещью в мире моды после выхода фильма "Касабланкка". Также, в свое время его носили Уинстон Черчилль, принц Чарльз и Бернард Шоу, однако он остается на пике популярности и сегодня. Поэтому, инвестиция в подобную вещь, вне времени будет удачной не только для вашего кошелька, но и сделает вас стильным, и выделим среди других.

Где выгодно купить вещи

Купить вещи со значительными скидками всегда возможно на зарубежных сайтах и на сайтах аутлетов. Вот, к примеру, несколько сайтов, предлагающих своим пользователям время от времени довольно приятные скидки.

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Скажите "нет" подделкам

Начнем с того, что покупать подделки на любые бренды – это прежде всего порождать спрос, а во-вторых, совсем не этично. К тому же покупка дешевой подделки на сумку CHANEL не сделает вас стильным, а наоборот только обесценит весь ваш образ. Именно поэтому лучше отдавать предпочтение украинским брендам, покупать вещи на стоках, в винтажных магазинах, или же секонд хенда.

Довольно часто именно в таких магазинах вы сможете найти оригинальную вещь по достаточно бюджетной цене. Более того, будет большой шанс того, что только у вас будет подобная сумочка, или кофточка, которая будет отличать и предавать вам особый шарм.

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы отказаться, от подделок будет тот факт, что обычно производители подобной продукции экономят на материале. Именно поэтому подделки стоят так дешево, однако не будут служить вам долго. Очевидно, что это инвестиция с краткосрочной перспективой.

Качество важнее количества

Совершая покупки, выбирайте качество, а не количество. Конечно, во время шопинга можно за одну и ту же сумму накупить целую кучу одежды, или же приобрести одно пальто, или пару качественной обуви. Однако, всегда следует помнить, что качественная вещь стоит дорого, но и служит вам долго. Так вам не придется бежать в магазин за очередной новой парой обуви, поскольку ваша предыдущая расклеилась после нескольких прогулок и небольшого ливня.

Поэтому идя на шопинг помните не только о вашем списке покупок, который вы составили накануне, но и то, что качественная вещ классической модели – выгодная инвестиция в ваш гардероб.

Вещь вам должна быть к лицу

Для того чтобы выглядеть великолепно, иногда не нужно тратить ни копейки. Вы только должны хорошо понимать строение собственного тела, достоинства своей фигуры и выбирать те вещи, которые идеально на вас сидят. Достаточно часто неудачно подобранный размер, или же слишком длинный рукав могут испортить ваш общий внешний вид.

Поэтому важно помнить, что любая вещь, что висит в вашем шкафу, или же та, которую вы только планируете покупать – должна быть будто создана именно для вас. Ведь самая дорогая вещь может выглядеть нелепо если она вам не к лицу и странно сидит на вас.

Обдуманные покупки

Всегда берите с собой чек о покупке с магазина, а вернувшись с шопинга не спешите сразу срывать все этикетки. Согласно закону Украины "О правах потребителей" каждый покупатель может вернуть ряд товаров в течение указанного срока. Поэтому это хорошая возможность еще раз примерить дома вещи, которые вы недавно купили и определиться окончательно хотите их оставить или нет.

Стоит помнить! Покупатель имеет право на возврат не только покупок сделанных в офлайн магазинах, но и тех, что заказал онлайн.

4 важных правила, как выглядеть стильно каждый день

Одежда всегда должен идеально сидеть на вас. Ведь каждый ваш день – премьера и стоит выглядеть на все сто независимо от погоды или обстоятельств. Качественная и ухоженная обувь и сумка способно спасти почти любой образ, так же как и испортить его. Наносите естественный макияж, ведь сейчас в моде естественность и натуральность. К тому же наш финальный образ это не только одежда. Ежедневный макияж, опрятная прическа, ухоженные руки, аккуратный внешний вид и удачный парфюм – все это формирует общее впечатление о нас. Не забывайте о деталях. Они предадут вам особенности и подчеркнут вашу индивидуальность.

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