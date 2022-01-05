Не самоубийца, – журналист сказал, выключит ли Ахметов электричество в Украине

Борьба между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым обостряется. Однако на реальной экономике это не отразилось.

Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Есть надежда, что соответствующая ситуация экономики не коснется.

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По его словам, веерные отключения могут быть не потому, что в Украине происходит борьба с олигархами, а потому, что у нас просто не хватает угля.

Ахметов не выключит свет

Ведущая программы спросила, выключит ли Ринат Ахметов электроэнергию. Мартыненко ответил, что сам он этого точно не сделает.

В конце концов он же не самоубийца,

– подчеркнул Мартыненко.

Он объяснил, что Ахметов – ответственный за сектор экономики на 70%. Поэтому олигарх прекрасно понимает ситуацию и будет делать все, чтобы вся система работала на 100%.

Политическая борьба расшатывает власть, – Мартыненко

В Службе безопасности Украины 16 декабря сообщили, что запасы угля – критически малы . Такая ситуация якобы создает угрозу энергетической безопасности государства.

В то же время, в Украине, по мнению Мартыненко, происходит политическая информационная борьба. Она расшатывает власть, остатки монобольшинства, государственную власть в целом.

Энергетическая ситуация в Украине: что известно

По информации экспертов, в Украине должно хватить запасов угля, поэтому массовых отключений электроэнергии зимой не будет.

О том, что свет не будут выключаться, сказал и Президент Украины Владимир Зеленский. Якобы в нашем государстве стабильная энергетическая ситуация.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус надеется, что никто не "откроет рубильник".

Веерные отключения света опроверг и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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