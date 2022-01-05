Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Есть надежда, что соответствующая ситуация экономики не коснется.
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По его словам, веерные отключения могут быть не потому, что в Украине происходит борьба с олигархами, а потому, что у нас просто не хватает угля.
Ахметов не выключит свет
Ведущая программы спросила, выключит ли Ринат Ахметов электроэнергию. Мартыненко ответил, что сам он этого точно не сделает.
В конце концов он же не самоубийца,
– подчеркнул Мартыненко.
Он объяснил, что Ахметов – ответственный за сектор экономики на 70%. Поэтому олигарх прекрасно понимает ситуацию и будет делать все, чтобы вся система работала на 100%.
Политическая борьба расшатывает власть, – Мартыненко
В то же время, в Украине, по мнению Мартыненко, происходит политическая информационная борьба. Она расшатывает власть, остатки монобольшинства, государственную власть в целом.
Энергетическая ситуация в Украине: что известно
- По информации экспертов, в Украине должно хватить запасов угля, поэтому массовых отключений электроэнергии зимой не будет.
- О том, что свет не будут выключаться, сказал и Президент Украины Владимир Зеленский. Якобы в нашем государстве стабильная энергетическая ситуация.
- Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус надеется, что никто не "откроет рубильник".
- Веерные отключения света опроверг и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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