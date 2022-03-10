Не пытайтесь переждать войну, ищите работу, – Резников

Хоть экономика России и терпит крах и уже через месяц может потерпеть дефолт, все же война на территории Украины. И стоит признать, что у нас есть экономические проблемы.

Многие предприятия и бизнесы остановили свою работу. Но очень важно ее восстановить. Ведь, как отметил Алексей Резников, министр обороны Украины, мы победим Россию только, если экономика будет работать и создавать соответствующие возможности для обороны.

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Перезапуск экономики

В Центральной и Западной Украине будут разворачиваться дополнительные производственные площадки, которые будут работать для сфер обороны.

Также часть мощностей перенесут гражданские предприятия, находящиеся в зоне риска.

Обращаюсь к тем, кто был вынужден уехать в другие регионы. Не пытайтесь переждать, не рассчитывайте только на свои сбережения. Ищите работу,

– призвал министр.

Резников добавил, что государственная власть будет делать все, чтобы помочь регионам адаптироваться к новым реалиям. Но призвал людей по возможности не выпадать из экономических процессов страны.

Важно, что наши партнеры и международные финансовые организации объявили о значительных объемах поддержки Украины, которые позволят быстро восстановить все разрушенное после победы. Но к тому времени нужно сделать максимум, чтобы экономика работала.

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