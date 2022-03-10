Не проблема, – бизнесмен Онистрат объяснил, где Украина возьмет деньги на зарплаты и пенсии

Ущерб Украины от разрушений из-за войны составил сотни миллиардов долларов. Однако экономика нашего государства держится.

Ведь Украина получает большое количество пособий от партнеров. Об этом в эфире 24 канала сказал эксбанкир, писатель и блоггер Андрей Онистрат.

Важно На регионы, где сейчас активна фаза войны, приходилось более половины ВВП Украины

Украина имеет помощь от партнеров и резервы

По его словам, как правило, если США принимают решение о помощи Украине, такое зеркально принимает и Европейский Союз.

С Божьей помощью и с помощью западных партнеров это (зарплаты и пенсии – 24 канала) не проблема вообще,

– подчеркнул бизнесмен.

"С учетом очень ограниченных поступлений в бюджет, которых нет или почти нет, у нас есть партнеры, помощь, резервы", – объяснил Онистрат.

Отметим, США поддержали законопроект о государственном финансировании, который содержит 13,6 миллиарда долларов помощи для Украины.

Кроме того, Международный валютный фонд может немедленно выделить нашему государству 1,4 миллиарда помощи.

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