Ведь Украина получает большое количество пособий от партнеров. Об этом в эфире 24 канала сказал эксбанкир, писатель и блоггер Андрей Онистрат .

Важно На регионы, где сейчас активна фаза войны, приходилось более половины ВВП Украины

Украина имеет помощь от партнеров и резервы

По его словам, как правило, если США принимают решение о помощи Украине, такое зеркально принимает и Европейский Союз.

С Божьей помощью и с помощью западных партнеров это (зарплаты и пенсии – 24 канала) не проблема вообще,

– подчеркнул бизнесмен.

"С учетом очень ограниченных поступлений в бюджет, которых нет или почти нет, у нас есть партнеры, помощь, резервы ", – объяснил Онистрат.

Отметим, США поддержали законопроект о государственном финансировании , который содержит 13,6 миллиарда долларов помощи для Украины.

Кроме того, Международный валютный фонд может немедленно выделить нашему государству 1,4 миллиарда помощи.