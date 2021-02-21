Чому масово зупинялися блоки на електростанціях України взимку: назвали головні причини
Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус на початку лютого заявляв, що в періоди пікових навантажень не всі блоки на електростанціях України справно працювали. У Державній інспекції енергетичного нагляду прояснили ситуацію.
Источник:Пресслужба Держенергонагляду
За словами Геруса, нормальній роботі електростанцій завадив стан теплової генерації України. Тому станом на 9 лютого 10 блоків ТЕС перебували в аварійному ремонті.
До теми Ситуація критична: через брак вугілля Україні загрожує аварія енергосистеми
Взимку повинні працювати 12 атомних блоків, тоді як зараз 10 блоків АЕС – у роботі, 5 блоків перебувають у плановому ремонті,
– додав голова енергетичного комітету.
Що на це відповіли у Держенергонагляді
За даними державної інспекції, у продовж 1 січня – 9 лютого на ТЕС ГК (генеруючі компанії) відбулось 92 аварійні зупинки енергоблоків (це передусім технологічні порушення). З них розслідували та склали 75 актів технологічних порушень. Розслідування інших технологічних порушень триває.
Розслідування 12 технологічних порушень: на яких станціях
ДТЕК "Дніпроенерго" (загалом 7 технологічних порушень)
- Запорізька ТЕС,
- Криворізька ТЕС,
- Придніпровська ТЕС.
Центренерго (4 технологічних порушення)
- Зміївська ТЕС.
Донбасенерго (1 технологічне порушення)
- Слов'янська ТЕС.
Основні причини зупинок блоків (результати розслідувань 75 технологічних порушень)
- Помилкові дії керівного персоналу (24 відмови).
- Дефект ремонту та помилкові дії ремонтного персоналу (21 відмова).
- Вина персоналу служб, лабораторій, цехів, відділів (17 відмов).
- Вплив сторонніх осіб і організацій (7 відмов).
- Дефекти (6 інших відмов).
Зверніть увагу "Фінансуєте кийки, якими нас б'ють": Київ купує електрику в Мінська – білоруси невдоволені
Зупинки на українських електростанціях: що повідомляли раніше
- 6 лютого зупинилися блоки на Ладижинській ТЕС (причина – шум у топці котла) та Добротвірській ТЕС (через несправність автомата безпеки). Обидві станції входять до складу компанії "ДТЕК Західенерго".
- 7 числа стало відомим про зупинки 9 енергоблоків на 6 станціях. А саме на Криворізькій ТЕС (4 блоки), Придніпровській ТЕС, Ладижинській ТЕС і Добротвірській ТЕС (по 1 блоку). Усі вони входять до складу ДТЕК. Також зупинялися по 1 енергоблоку на Слов'янській ТЕС (Донбасенерго) і Вуглегірській ТЕС (Центренерго). Крім того, ще 6 блоків перебували поза роботою з причини відсутності палива.
- Станом на 9 лютого на аварійному ремонті перебували 10 енергоблоків електростанцій. За добу до проблемних додалася ще 1 – зупинили 4 блок Ладижинської ТЕС (ДТЕК).
Поделиться новостью