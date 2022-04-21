Не получилось обойти санкции: UnionPay не будет работать с российскими банками

Несмотря на то, что власти Китая сохраняют нейтралитет в отношении российско-украинской войны, многие китайские компании все же учитывают санкции Запада против России.

Так, российские банки, попавшие под санкции Запада, больше не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay .

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Не получилось обойти санкции

UnionPay рассматривалась Россией как альтернатива платежным системам Visa и Mastercard, еще в начале марта вышедшим из банковской системы страны-агрессора.

Но теперь и китайская компания решила прекратить сотрудничество с Россией. Как объясняет нардеп Даниил Гетманцев, в UnionPay боятся вторичных санкций, если продолжат сотрудничество.

Китайская платежная система отказывается от сотрудничества из-за риска вторичных санкций,

– говорит Гетманцев.

Накануне этого решения интернет-магазины по всему миру все равно не принимали российские карты, подключенные к UnionPay, хоть и не были вынуждены этого делать. Также часто не принимали такие карты в физических магазинах за границей.

Напомним, что Monobank заблокировал карты российских клиентов. Под запрет также попали карточки людей, уехавших на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей и Крыма после 24 февраля, а также жителей Беларуси, Северной Кореи, Сирии и Эритреи.

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