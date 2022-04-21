Так, российские банки, попавшие под санкции Запада, больше не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay .
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Не получилось обойти санкции
UnionPay рассматривалась Россией как альтернатива платежным системам Visa и Mastercard, еще в начале марта вышедшим из банковской системы страны-агрессора.
Но теперь и китайская компания решила прекратить сотрудничество с Россией. Как объясняет нардеп Даниил Гетманцев, в UnionPay боятся вторичных санкций, если продолжат сотрудничество.
Китайская платежная система отказывается от сотрудничества из-за риска вторичных санкций,
– говорит Гетманцев.
Накануне этого решения интернет-магазины по всему миру все равно не принимали российские карты, подключенные к UnionPay, хоть и не были вынуждены этого делать. Также часто не принимали такие карты в физических магазинах за границей.
Напомним, что Monobank заблокировал карты российских клиентов. Под запрет также попали карточки людей, уехавших на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей и Крыма после 24 февраля, а также жителей Беларуси, Северной Кореи, Сирии и Эритреи.
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