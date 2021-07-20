Не по своей воле: председателю НБУ Шевченко может грозить отставка

Главе Национального банка может грозить отставка. Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на два источника, которые приближены к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кадровые перестановки в НБУ

Вместе с тем Financial Times подчеркнуло, что очередные перестановки еще больше усложнят переговоры о займе с Международным валютным фондом (МВФ).

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Напомним, что 30 июня 2021 года в НБУ в полном составе подал заявления на увольнение Департамент лицензирования. Впоследствии, к ним присоединились глава департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук и руководитель департамента сопровождения кредитов Олег Новаковский.

В Нацбанке же отметили, что решение об отставках является личным свободным выбором. Подробнее о реакции регулятора, читайте в другом нашем материале.

Кредит от МВФ

Также Шевченко заявлял в интервью изданию "Экономическая правда", что окно, доступное для утверждения кредита, является не таким значительным, как хотело бы правительство. Однако, он считает, что МВФ выделит Украине 3,2 миллиарда долларов в 2021 году.

Украина получит еще 2,7 миллиарда долларов в результате аллокации специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе, считает издание Financial Times.

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