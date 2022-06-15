Не надо паниковать, – Омельченко дал прогноз относительно следующего отопительного сезона

Следующий отопительный сезон в Украине будет нелегким. Однако гражданам нашего государства не стоит из-за этого паниковать.

Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, правительству следует сконцентрироваться на плановой работе подготовки к зиме. Для этого должны быть 2 уровня.

Первый уровень – правительственный . Это закупка энергоносителей, а также следует контролировать ремонтные работы энергетической инфраструктуры.

. Это закупка энергоносителей, а также следует контролировать ремонтные работы энергетической инфраструктуры. Второй уровень – региональный. Он очень во многом зависит от региональных властей, особенно в разрушенных городах и селах.

"Там региональные органы должны четко сформулировать перечень потребностей для прохождения отопительного сезона, а затем эти нужды согласовать с центральной властью", – пояснил Владимир Омельченко.

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