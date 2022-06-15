Не надо паниковать, – Омельченко дал прогноз относительно следующего отопительного сезона
15 июня 2022 , 22:50Читати новину українською
Следующий отопительный сезон в Украине будет нелегким. Однако гражданам нашего государства не стоит из-за этого паниковать.
Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
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По его словам, правительству следует сконцентрироваться на плановой работе подготовки к зиме. Для этого должны быть 2 уровня.
- Первый уровень – правительственный. Это закупка энергоносителей, а также следует контролировать ремонтные работы энергетической инфраструктуры.
- Второй уровень – региональный. Он очень во многом зависит от региональных властей, особенно в разрушенных городах и селах.
"Там региональные органы должны четко сформулировать перечень потребностей для прохождения отопительного сезона, а затем эти нужды согласовать с центральной властью", – пояснил Владимир Омельченко.
Отопительный сезон в Украине будет нелегким: смотрите видео
Что известно об отопительном сезоне: последние новости
- Президент Украины подчеркнул, что пока у нас не будет продажи украинского газа и угля за границу. Но подчеркнул – всю добычу направят на внутренние нужды наших граждан.
- Сейчас Министерство энергетики работает над тем, чтобы обеспечить максимальную доступность резервов генерирующих мощностей. Учитываются возможные варианты развития боевых действий.
- Кабинет Министров создает штаб, который в ежедневном режиме будет заниматься подготовкой к отопительному сезону. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства.