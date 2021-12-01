Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. Документ будет регулировать деятельность "нелегальных дельцов", которые обрабатывают землю незаконным способом.

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По словам Марченко, в Украине сейчас есть 8 миллионов гектаров неучтенной земли. С них не уплачено никаких налогов.

Это не касается вообще граждан, которые выращивают что-то на своем огороде,

– подчеркнул министр.

Марченко добавил, что овощи и такие вещи, которые предлагают в законопроекте, не нужно путать. Люди, которые имеют огороды, не будут платить этот налог.

Обратите внимание! Согласно законопроекту, депутаты обязали платить налог на доходы физлиц (18%) в случае, если полученный от продажи продуктов доход превысит 12 минимальных зарплат. В 2021 году это 72 тысячи гривен, а в 2022 году – 78 тысяч гривен.

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Марченко рассказал о законопроекте по увеличению налогов: смотрите видео

Что этому предшествовало