Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире 24 канала. Документ будет регулировать деятельность "нелегальных дельцов", которые обрабатывают землю незаконным способом.
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По словам Марченко, в Украине сейчас есть 8 миллионов гектаров неучтенной земли. С них не уплачено никаких налогов.
Это не касается вообще граждан, которые выращивают что-то на своем огороде,
– подчеркнул министр.
Марченко добавил, что овощи и такие вещи, которые предлагают в законопроекте, не нужно путать. Люди, которые имеют огороды, не будут платить этот налог.
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Марченко рассказал о законопроекте по увеличению налогов: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Депутаты 30 ноября одобрили так называемый "антиахметовский" законопроект №5600, который касается изменений в Налоговый кодекс. Соответствующее решение поддержали 255 народных избранников.
- Целью законопроекта является создание более эффективных механизмов администрирования налогов, недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами и создание справедливых условий налогообложения для всех плательщиков.
- Законопроект назвали "антиахметовским" ведь он предлагает повысить размер ренты на добычу железной руды, на которой специализируется компания олигарха Рината Ахметова.