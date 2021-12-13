Не дожали, – Марченко о налоге на квартиры

Если украинцы за год продают 3 квартиры, то должны уплатить НДФЛ. Речь идет о сумме в размере разницы между суммой покупки квартиры и продажи.

В другой части – в уплате НДС существует несправедливая схема. Такое мнение в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале озвучил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Марченко об обходе оплаты НДС: Это несправедливо

Глава Минфина отметил, что сегодня существует схема, где компании застройщиков минимизируют оплату НДС. Мол, в компании параллельно есть фирма, которая через механизмы различных инвестиционных договоров и участия в капитале привлекает граждан, инвестирующих в жилье.

В процессе подготовки к продаже квартиры НДС не платят. Фактически сектор девелопмента таким образом вообще не платит НДС. Мы считаем это несправедливым. Не дожали,

– подчеркнул Марченко.

По его словам, Украина потеряла оттого, что не "дожали". Например, оборот сектора – 18 миллиардов гривен в год. "Вы можете на 6 поделить и сосчитать", – добавил министр.

Сергей Марченко отметил, что налог на 3 квартиру, если это бизнес, должны оформить соответствующим образом для бизнеса. Физлицо же, по его мнению, редко осуществляет продажу 3 квартир в год.

Интервью с Сергеем Марченко в программе "Что это было?": смотрите видео

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