В другой части – в уплате НДС существует несправедливая схема. Такое мнение в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале озвучил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
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Марченко об обходе оплаты НДС: Это несправедливо
Глава Минфина отметил, что сегодня существует схема, где компании застройщиков минимизируют оплату НДС. Мол, в компании параллельно есть фирма, которая через механизмы различных инвестиционных договоров и участия в капитале привлекает граждан, инвестирующих в жилье.
В процессе подготовки к продаже квартиры НДС не платят. Фактически сектор девелопмента таким образом вообще не платит НДС. Мы считаем это несправедливым. Не дожали,
– подчеркнул Марченко.
По его словам, Украина потеряла оттого, что не "дожали". Например, оборот сектора – 18 миллиардов гривен в год. "Вы можете на 6 поделить и сосчитать", – добавил министр.
Интервью с Сергеем Марченко в программе "Что это было?": смотрите видео
Налог на недвижимость в 2022 году: главное
- Согласно актуальной редакции Налогового кодекса Украины, в 2022 году украинцев ожидает повышение налогов на недвижимость. Налог повысится на 21%.
- В 2022 году сумма налога за квартиру площадью 100 квадратов вырастет с 2832 до 3600 гривен. За каждый лишний квадратный метр нужно платить 1,5% минимальной зарплаты.
- Налог на жилье нужно платить 1 раз в год. Просрочка уплаты налога в течение 30 дней приведет к автоматическому увеличению суммы налога на 10%.