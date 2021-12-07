Не будет дорого стоить, – Гетманцев о создании Фонда будущих поколений

Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об экономическом паспорте украинца, предусматривающий создание Фонда будущих поколений. Эта организация не будет дорогостоящей для государства.

Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фонд будущих поколений будет находиться в координации Министерства финансов.

К теме Зеленский внес в Раду закон об экономическом паспорте украинца

По словам Гетманцева, деньги должны учитываться в одном месте, и для того, чтобы ими управлять, нужно иметь ответственных государственников.

Однако вопросы о стоимости содержания Фонда будущих поколений будут рассматриваться тогда, когда примут закон об экономическом паспорте.

Не будет дорого стоить. Не думаю, что там будет большой штат,

– рассказал нардеп.

Владимир Зеленский 1 декабря во время ежегодного обращения к нардепам анонсировал внесение законопроекта об экономическом паспорте украинца до 10 декабря.

Как отметил Гетманцев, украинцы живут в постсоветской стране, пережившей несколько крупных кризисов, и именно поэтому речь идет об администрировании государственного учреждения.

"Мы не говорим о том, что это будут частные структуры, действительно имеющие меньший процент доверия", – добавил нардеп.

Полное интервью с Даниилом Гетманцевым смотрите 7 декабря в 20:30 на 24 канале. Не пропустите!

Узнайте больше Когда и кто получит средства с экономических паспортов: ответ одного из создателей закона

Что этому предшествовало