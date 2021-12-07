Не будет дорого стоить, – Гетманцев о создании Фонда будущих поколений
Источник:24 канал
Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об экономическом паспорте украинца, предусматривающий создание Фонда будущих поколений. Эта организация не будет дорогостоящей для государства.
Об этом в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фонд будущих поколений будет находиться в координации Министерства финансов.
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По словам Гетманцева, деньги должны учитываться в одном месте, и для того, чтобы ими управлять, нужно иметь ответственных государственников.
Однако вопросы о стоимости содержания Фонда будущих поколений будут рассматриваться тогда, когда примут закон об экономическом паспорте.
Не будет дорого стоить. Не думаю, что там будет большой штат,
– рассказал нардеп.
Как отметил Гетманцев, украинцы живут в постсоветской стране, пережившей несколько крупных кризисов, и именно поэтому речь идет об администрировании государственного учреждения.
"Мы не говорим о том, что это будут частные структуры, действительно имеющие меньший процент доверия", – добавил нардеп.
Полное интервью с Даниилом Гетманцевым смотрите 7 декабря в 20:30 на 24 канале. Не пропустите!
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Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 6 декабря внес в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца. Это предполагает создание Фонда будущих поколений.
- Согласно законопроекту, все деньги, плата за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах украинских детей. Когда они достигнут 18-летия, то смогут воспользоваться этими деньгами.
- По словам Зеленского, благодаря закону олигархи в Украине станут настоящими инвесторами в будущее детей.