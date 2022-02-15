В этом уверены в Офисе Президента. В частности, 14 февраля в телеэфире такие тезисы озвучил заместитель главы ОП Ростислав Шурма.

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Офис Президента: резервов НБУ достаточно, чтобы унять панику

Заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что:

Колебания курса валют в Украине спровоцированы информационным давлением из-за опасений новой агрессии России.

Однако это явление временное, и на самом деле существенно не повлияет на позиции национальной валюты.

Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно, чтобы унять эту панику,

– заявил он.

По мнению Шурмы, в течение 2 – 3 месяцев курс вернется на свой обычный уровень – до 27 или 27,5 гривны за доллар. Максимум – до 28,5.

А вот виртуальные сценарии падения гривны рисовать себе не стоит.

Такое возможно только в самом худшем случае – при условии блокады или бомбардировок Украины со стороны России.

Если есть желание купить доллар по 28 – 29,5 гривны, купите, но вы потеряете. Жизнь вернется к норме,

– подытожил заместитель главы ОП.

Обратите внимание: в понедельник, 14 февраля, курс доллара США от НБУ был на уровне 28,03 гривны, что на 15 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Евро стоил 31,98 гривны, что на 10 копеек больше, чем днем ​​ранее.

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