Не более 100 в месяц: "Приватбанк" вводит новые ограничения на переводы

Денежные переводы с карты на карту чрезвычайно популярны среди украинцев. Как заявили в "Приватбанке" 99,7% их клиентов пользуются этой услугой через приложение "Приват24".

Однако из-за законодательства о противодействии отмывания грязных денег и требований финансового мониторинга "Приватбанк" вынужден установить лимит на отправку и прием переводов с карты на карту Visa / Mastercard.

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В банке объяснили, что большинство клиентов "ПриватБанка" отправляют или получают не более 100 переводов в месяц. Поэтому именно эту цифру взяли за основу нового лимита.

С октября 2021 года клиенты банка не смогут отправить или получить любое количество переводов. На них установили новый лимит.

По правилам внутренней политики банка, основанных на требованиях финмониторинга и правилах платежных систем, лимиты устанавливаются на календарный месяц как для переводов по Украине, так и за границу,

– отметили в пресс-службе "Приватбанка".



"Приватбанк" вводит новые ограничения на переводы / Фото с сайта "Приватбанка"

Что делать благотворительным организациям

В пресс-службе банка объяснили, что представителям благотворительных организаций или волонтерам нужно:

Позвонить на номер 3700 или написать в чат "Помощь Онлайн". Отправить ссылку из социальных сетей или документы, подтверждающие осуществление благотворительной деятельности. В течение одного рабочего дня "Приватбанк" установит для таких карточек безлимитный режим.

Что делать владельцам интернет-магазинов

В банке отметили, что пользоваться личной карточкой для осуществления предпринимательской деятельности нельзя.

Чтобы отправлять и получать переводы безлимитно, советуем открыть счет физического лица – предпринимателя или лица, занимающегося профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины,

– отметили в "Приватбанке".

Заметим, что Кабинет Министров 11 августа принял стратегию развития "Приватбанка" до 2024 года. Документ предусматривает рост кредитования малого и среднего бизнеса, а также расширение продуктового предложения вместо привлечения новых клиентов в розничном бизнесе.