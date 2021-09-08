В НБУ зарегистрировали первые коллекторские компании: перечень

В Украине прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний первые юридические лица. В перечень входит пять компаний.

Перечень коллекторских компаний

Согласно решению Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 3 сентября 2021 годав Украине получили статус коллекторских компаний такие юридические лица:

ООО "КОМПАНИЯ АКСИЛИУМ" (ЕГРПОУ 43227197)

ООО "ИНФИДИС" (ЕГРПОУ 41476560)

ООО "ФИНТЕХ-колектив" (ЕГРПОУ 44364802)

ООО "СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ВЗІСКАНИЯ" (ЕГРПОУ 44303859)

ООО "УКРАИНСКАЯ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНСТВО" (ЕГРПОУ 41501722).

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Кто может получить статус коллекторских компаний

, что в этом году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время "выбивания долгов". Поэтому, чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.

Чтобы юридическое лицо получила статус коллекторской компании ему необходимо обратиться в НБУ.

Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк,

– говорится в сообщении регулятора.

Заметьте, что только внесенные в реестр компании имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

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После 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.