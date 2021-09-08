В НБУ зарегистрировали первые коллекторские компании: перечень
Источник:Национальный банк Украины
В Украине прошли процедуру регистрации в Национальном банке и получили статус коллекторских компаний первые юридические лица. В перечень входит пять компаний.
Перечень коллекторских компаний
Согласно решению Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 3 сентября 2021 годав Украине получили статус коллекторских компаний такие юридические лица:
- ООО "КОМПАНИЯ АКСИЛИУМ" (ЕГРПОУ 43227197)
- ООО "ИНФИДИС" (ЕГРПОУ 41476560)
- ООО "ФИНТЕХ-колектив" (ЕГРПОУ 44364802)
- ООО "СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ВЗІСКАНИЯ" (ЕГРПОУ 44303859)
- ООО "УКРАИНСКАЯ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНСТВО" (ЕГРПОУ 41501722).
К теме Украинские банки будут наказывать за "неэтичное" выбивание долговНапомним , что в этом году впервые появилось законодательное регулирование поведения коллекторских компаний и финансовых учреждений во время "выбивания долгов". Поэтому, чтобы иметь возможность предоставлять коллекторские услуги, учреждение должно пройти регистрацию в НБУ.
Кто может получить статус коллекторских компаний
Чтобы юридическое лицо получила статус коллекторской компании ему необходимо обратиться в НБУ.
Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк,
– говорится в сообщении регулятора.
Заметьте, что только внесенные в реестр компании имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
Читайте также Ночью не будут звонить: как новый закон Рады защитит должников от коллекторовВажно! После 14 октября 2021 года в случае отсутствия компании в реестре, кредитор или новый кредитор будут обязаны досрочно расторгнуть договор с ней на оказание услуг по урегулированию просроченной задолженности.