Перечень коллекторских компаний
Согласно решению Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 3 сентября 2021 годав Украине получили статус коллекторских компаний такие юридические лица:
- ООО "КОМПАНИЯ АКСИЛИУМ" (ЕГРПОУ 43227197)
- ООО "ИНФИДИС" (ЕГРПОУ 41476560)
- ООО "ФИНТЕХ-колектив" (ЕГРПОУ 44364802)
- ООО "СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ВЗІСКАНИЯ" (ЕГРПОУ 44303859)
- ООО "УКРАИНСКАЯ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНСТВО" (ЕГРПОУ 41501722).
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Кто может получить статус коллекторских компаний
Чтобы юридическое лицо получила статус коллекторской компании ему необходимо обратиться в НБУ.
Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк,
– говорится в сообщении регулятора.
Заметьте, что только внесенные в реестр компании имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.
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