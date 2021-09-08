Перечень коллекторских компаний

Согласно решению Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг от 3 сентября 2021 годав Украине получили статус коллекторских компаний такие юридические лица:

  • ООО "КОМПАНИЯ АКСИЛИУМ" (ЕГРПОУ 43227197)
  • ООО "ИНФИДИС" (ЕГРПОУ 41476560)
  • ООО "ФИНТЕХ-колектив" (ЕГРПОУ 44364802)
  • ООО "СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ ВЗІСКАНИЯ" (ЕГРПОУ 44303859)
  • ООО "УКРАИНСКАЯ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНСТВО" (ЕГРПОУ 41501722).

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Кто может получить статус коллекторских компаний

Чтобы юридическое лицо получила статус коллекторской компании ему необходимо обратиться в НБУ.

Другие юридические лица, планирующие приобретение статуса коллекторской компании, имеют неограниченные сроки обращения с этой целью в Национальный банк,
говорится в сообщении регулятора.

Заметьте, что только внесенные в реестр компании имеют право предоставлять услуги по урегулированию задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц.

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