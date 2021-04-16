В НБУ заявили, что "Приватбанк" скоро выставят на продажу
Национализированный "Приватбанк" уже в ближайшее время могут выставить на продажу. В Нацбанке надеются, что это заинтересует инвесторов из США и стран Евросоюза.
Источник:GlobalCapital
Ведь украинский банковский сектор имеет большой потенциал для международных инвесторов. Об этом заявил Кирилл Шевченко, глава Нацбанка.
Обратите внимание Судья Вовк помогал Коломойскому по делу "Приватбанка", – СМИ
О приватизации "Приватбанка"
Он надеется, что доля государства в банковской системе постепенно снизится до 25%, это поможет стать ей более независимой. Сейчас этот показатель достигает 55%.
Это, по словам Шевченко, может произойти еще до 2026 года. "Надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в наших госбанках", – добавил он.
И подчеркнул, что согласно планам Нацбанка, скоро на продажу будет выставлено крупнейший банковский актив Украины – "Приватбанк".
Считаем, что приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов,
– отметил Шевченко.
Когда завершатся судебные процессы
Шевченко заверил, что НБУ неизменно поддерживает стратегию "Приватбанка" в судах с его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Глава Нацбанка уточнил, что продолжается примерно 100 судебных процессов. Вероятно, их удастся завершить еще до конца 2021 года.
"По сути, это наша цель. Надеемся, судебные дела будут завершены, и мы сможем сосредоточиться исключительно на взыскании активов", – подытожил он.
Национализация "Приватбанка" и дальнейшие события: коротко
- В 2016 году Украина национализировала "Приватбанк". Чтобы спасти банк, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.
- В ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе 117 миллиардов гривен из "Приватбанка" до его национализации.
- В 2021 году нескольким бывшим высокопоставленным чиновникам "Приватбанка" сообщили о подозрениях. Его экс-главу Александра Дубилета подозревают в нанесении убытков на 8 миллиардов гривен.
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