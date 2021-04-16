Национализированный "Приватбанк" уже в ближайшее время могут выставить на продажу. В Нацбанке надеются, что это заинтересует инвесторов из США и стран Евросоюза.

Ведь украинский банковский сектор имеет большой потенциал для международных инвесторов. Об этом заявил Кирилл Шевченко, глава Нацбанка.

Обратите внимание Судья Вовк помогал Коломойскому по делу "Приватбанка", – СМИ

О приватизации "Приватбанка"

Он надеется, что доля государства в банковской системе постепенно снизится до 25%, это поможет стать ей более независимой. Сейчас этот показатель достигает 55%.

Это, по словам Шевченко, может произойти еще до 2026 года. "Надеемся, что в ближайшее время международные банковские группы приобретут доли в наших госбанках", – добавил он.

И подчеркнул, что согласно планам Нацбанка, скоро на продажу будет выставлено крупнейший банковский актив Украины – "Приватбанк".

Считаем, что приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов,

– отметил Шевченко.

Когда завершатся судебные процессы

Шевченко заверил, что НБУ неизменно поддерживает стратегию "Приватбанка" в судах с его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Глава Нацбанка уточнил, что продолжается примерно 100 судебных процессов. Вероятно, их удастся завершить еще до конца 2021 года.

"По сути, это наша цель. Надеемся, судебные дела будут завершены, и мы сможем сосредоточиться исключительно на взыскании активов", – подытожил он.

Национализация "Приватбанка" и дальнейшие события: коротко