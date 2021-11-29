О размерах продаж валюты свидетельствуют данные на сайте Нацбанка. Покупку валюты на прошлой неделе регулятор не производил.

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НБУ за неделю продал более полумиллиарда долларов

В течение прошлой недели – за период с 22 по 26 ноября – Нацбанк продал на межбанке 630,1 миллиона долларов.

Для сравнения: на прошлой неделе – с 15 по 19 ноября – регулятор продал 108 миллионов долларов, а купил – 5 миллионов долларов.

Почему НБУ продает валюту на межбанке

Нацбанк продает иностранную валюту на межбанковском валютном рынке для сглаживания ослабления гривны. Нацвалюта теряет позиции из-за опасений возможной агрессии со стороны России.

Гривна дешевеет по отношению к доллару за последние две недели. В пятницу, 26 ноября, курс нацвалюты по отношению к доллару просел до 27,13.

До сих пор Нацбанк в основном выкупал валюту в резервы. В целом с начала года регулятор купил на межбанке 3,6 миллиарда долларов, продал – 984,7 миллиона долларов.