Сейчас обязанности главы Национального банка Украины временно исполняет Юрий Гелетий. Он возглавил регулятор на период отпуска главы регулятора Кирилла Шевченко.

Об этом директор департамента коммуникаций НБУ Галина Калачева рассказала во время брифинга по вопросам монетарной политики.

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Гелетий временно возглавил Нацбанк

По словам Калачевой, Кирилл Шевченко находится в плановом коротком отпуске и вернется к исполнению своих обязанностей после выходных.

Исполняющий обязанности главы Национального банка сейчас – Юрий Гелетий,

– отметила она.

Напомним, Гелетий заместитель главы НБУ с 22 июля 2020 года. Его кандидатуру тогда предложил новый глава НБУ Кирилл Шевченко.

Что известно о Юрии Гелетие

Украинский экономист, финансист, юрист, кандидат экономических наук.

С октября 2015 года по июль 2018 года был на должности директора департамента финансовой политики Министерства финансов. Там он отвечал за вопросы стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

С июля 2018 года занимал должность министра финансов.

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