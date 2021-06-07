НБУ покупает доллары на межбанке после двухмесячного перерыва: сколько валюты приобрел регулятор

В понедельник, 7 июня, Национальный банк Украины вышел на межбанк и купил 20 миллионов долларов. Регулятор купил валюту по курсу 27,19 гривны за доллар.

Как покупал доллар НБУ

В течение последней недели НБУ совершил 3 интервенции на общую сумму 60 миллионов долларов. Предыдущие состоялись 2 и 4 июня:

20 миллионов долларов НБУ купил на межбанке 4 июня 2021 года по курсу 27,25 гривны за доллар.

Еще 20 миллионов долларов Нацбанк приобрел 2 июня 2021 года по курсу 27,32 гривны за доллар.

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Что такое межбанк Межбанковский валютный рынок (МВР) – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украину, в которой могут участвовать только банки-резиденты Украины, которые имеют соответствующую лицензию. Межбанк работает под контролем и управлением НБУ. С помощью интервенций и аукционов НБУ может влиять на курс гривны, когда, по его мнению, курс слишком занижен или завышен. В таком случае, он или продает валюту из золотовалютных запасов, или выкупает ее по курсу, который его устраивает.

Данные из Википедии . Межбанковский валютный рынок (МВР) – это система безналичных торгов иностранной валюты в Украину, в которой могут участвовать только банки-резиденты Украины, которые имеют соответствующую лицензию. Межбанк работает под контролем и управлением НБУ. С помощью интервенций и аукционов НБУ может влиять на курс гривны, когда, по его мнению, курс слишком занижен или завышен. В таком случае, он или продает валюту из золотовалютных запасов, или выкупает ее по курсу, который его устраивает.

Укрепление обменного курса гривны

2 июня 2021 года НБУ возобновил интервенции по покупке валюты на межбанковском рынке впервые с марта текущего года. За это время обменный курс гривны укрепился чуть больше, чем на 2%. Руководитель макро исследований ICU Сергей Николайчук поделился в фейсбуке причинами укрепления курса:

взросление рынка, ведь увеличиваются объемы и возможности для балансировки;

ввиду того, что последние месяцы на рынке наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения валюты;

сезонные факторы, которые играли на пользу укрепления гривны, в том числе генерировали значительное предложение наличной валюты, благоприятные условия торговли и восстановления мировой экономики, устойчивая прибыль денежных переводов;

изменения поведения НБУ на валютном рынке.

Продажа валюты НБУ на межбанке весной 2021 года

С 29 марта по 2 апреля НБУ продал на межбанковском валютном рынке 50 миллионов долларов. Заметьте, что в период с 24 по 28 мая НБУ не покупал и не продавал валюту на межбанке, как и в предыдущие семь недель.

Напомним! В 2020 году НБУ выкупил на рынке 4,93 миллиарда долларов, а продал 3,89 миллиарда долларов.