НБУ впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты

НБУ 14 апреля впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению.

В результате риски для украинцев должны снизиться. В НБУ рассказали подробности.

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Для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может производить продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной ею наличной иностранной валюты и проданной,

– говорится в сообщении.

Разницу будут рассчитывать с 13 апреля 2022 года. Также НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для сделок уполномоченных учреждений с их клиентами.

В частности, курс продажи валюты наличными уполномоченными учреждениями может отклоняться от официального курса на день совершения сделки не более чем на 10%.