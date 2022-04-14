В результате риски для украинцев должны снизиться. В НБУ рассказали подробности.
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Для предотвращения давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может производить продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общими объемами купленной ею наличной иностранной валюты и проданной,
– говорится в сообщении.
Разницу будут рассчитывать с 13 апреля 2022 года. Также НБУ определил особенности установления курсов наличных валют для сделок уполномоченных учреждений с их клиентами.
В частности, курс продажи валюты наличными уполномоченными учреждениями может отклоняться от официального курса на день совершения сделки не более чем на 10%.