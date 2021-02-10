Национальный банк Украины возобновляет стресс-тестирование банков и ежегодную оценку устойчивости после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Ее будут осуществлять по состоянию на 1 января 2021 года.

По данным НБУ, это предусматривает оценку активов для всех банков и стресс-тестирование для отдельно определенного перечня. В частности, оценки устойчивости будут сосредотачиваться на состоянии активов банков после пандемии COVID-19.

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В Нацбанке сообщили, что особое внимание будут уделять реструктуризированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимости.

О каких банках говорится

В сообщении указано, что оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии. Однако это не касается банка "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции.

В то же время стресс-тестирование будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Финансовые учреждения отобрали по следующим критериям:

размер активов, взвешенных с учетом риска;

объем депозитов, привлеченных от домохозяйств;

объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам.

Банки, которые будут проходить стресс-тестирование: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Укргазбанк", "Альфа-банк", "Райффайзен банк Аваль", "Сбербанк", "Укрсиббанк", "ОТП банк", "Креди Агриколь банк", "Прокредит банк", "Кредобанк", "Идея банк", "Правэкс Банк", "Форвард Банк", "ПУМБ", "Банк Пивденный", "Таскомбанк", "Универсал Банк", "Банк Кредит Днепр", "Банк Восток", "Мегабанк", "А-банк" "МТБ Банк", "Индустриалбанк", "Банк инвестиций и сбережений", "Банк Альянс", "Банк Львов", "Банк Глобус", "Аккордбанк".

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По данным Нацбанка, детали макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году обнародуют в ближайшее время на сайте НБУ.