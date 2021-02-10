Впервые с начала пандемии: НБУ возобновляет стресс-тестирование 30 банков - список
Национальный банк Украины возобновляет стресс-тестирование банков и ежегодную оценку устойчивости после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Ее будут осуществлять по состоянию на 1 января 2021 года.
Источник:Нацбанк
По данным НБУ, это предусматривает оценку активов для всех банков и стресс-тестирование для отдельно определенного перечня. В частности, оценки устойчивости будут сосредотачиваться на состоянии активов банков после пандемии COVID-19.
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В Нацбанке сообщили, что особое внимание будут уделять реструктуризированным кредитам и качеству оценки стоимости недвижимости.
О каких банках говорится
В сообщении указано, что оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии. Однако это не касается банка "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции.
В то же время стресс-тестирование будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы. Финансовые учреждения отобрали по следующим критериям:
- размер активов, взвешенных с учетом риска;
- объем депозитов, привлеченных от домохозяйств;
- объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам.
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По данным Нацбанка, детали макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году обнародуют в ближайшее время на сайте НБУ.
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