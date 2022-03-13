НБУ вернул ограничения на вывоз за границу наличных денег в иностранной валюте. 13 марта регулятор уточнил действующие правила перемещения таких средств за пределы Украины.

Да, украинцам снова запрещено вывозить за границу наличные валютные ценности, объем которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро. Об этом идет речь на официальном сайте Национального банка Украины.

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В каких случаях можно перевозить за границу больше наличных денег в валюте

Для того чтобы перевезти за границу наличные в валюте эквивалентом более 10 тысяч евро, гражданам нужно предоставить соответствующие подтверждающие документы. Среди них, в частности:

справка о снятии наличных с собственных (личных) счетов;

валютно-обменная квитанция;

справка приобретения банковских металлов.

В НБУ подчеркнули, что решение вернуть ограничение принято с целью предотвращения вывода капитала за границу, учитывая коммуникации с соответствующими органами власти. Нацбанк уверяет, что такой шаг в нынешней ситуации вынужденный.

Регулятор напомнил, что граждане Украины по-прежнему должны декларировать валютные ценности, стоимость которых превышает эквивалент в 10 тысяч евро, когда пересекают государственную границу Украины. Это требование остается неизменным.

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