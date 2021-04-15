Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП Украины и инфляции в 2021 году
В условиях усиленных карантинных ограничений экономика Украины восстанавливается медленно. Несмотря на это, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.
Источник:НБУ
В конце прошлого года украинская экономика достигла почти докризисного уровня. Из-за различных факторов в начале 2021 года ее восстановление замедлилось.
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Что стало причиной
По данным Нацбанка, введение усиленных карантинных ограничений в Украине привело подавлению деловой активности.
В то же время эффект низких урожаев 2020 года сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота.
Также усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России повлияло на ухудшение показателей промышленности.
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Когда экономика начнет расти
Впрочем, несмотря на усиленные карантинные ограничения, в НБУ ожидают рост реального сектора экономики благодаря эффекту низкой базы сравнения и улучшения показателей предприятий.
Начиная со II квартала, экономика Украины вернется к устойчивому росту. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос,
– говорится в сообщении.
Также в НБУ отметили, что инвестиционный спрос в дальнейшем будет увеличиваться из-за оживления мировой экономики и прогресса в борьбе с COVID-19.
Прогноз НБУ по инфляции
Регулятор также пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году. Однако в Нацбанке ожидают, что в первом полугодии 2022 года она вернется до 5% и в дальнейшем стабильно будет находиться на таком уровне.
"Поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки НБУ постепенно развернут инфляционную динамику", – говорится в сообщении.
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Что создает дополнительный риск для экономики
В Нацбанке заявили, что дополнительный риск будущих экономических потерь создает низкий темп вакцинации от COVID-19 в Украине.
Ключевым риском для макропрогноза является усиление параметров карантина в Украине и мире, а также низкие темпы вакцинации в стране,
– заявили в НБУ.
В то же время другими рисками для экономики является ухудшение условий торговли, обострение ситуации на Востоке Украины и колебания на мировых рынках капитала.
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