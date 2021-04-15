В условиях усиленных карантинных ограничений экономика Украины восстанавливается медленно. Несмотря на это, Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

В конце прошлого года украинская экономика достигла почти докризисного уровня. Из-за различных факторов в начале 2021 года ее восстановление замедлилось.

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Что стало причиной

По данным Нацбанка, введение усиленных карантинных ограничений в Украине привело подавлению деловой активности.

В то же время эффект низких урожаев 2020 года сказался на показателях сельского хозяйства, пищевой промышленности и грузооборота.

Также усиление конкуренции на отдельных внешних рынках и расширение торговых ограничений со стороны России повлияло на ухудшение показателей промышленности.

Обратите внимание! Национальный банк Украины 16 апреля 2021 года повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%.

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Когда экономика начнет расти

Впрочем, несмотря на усиленные карантинные ограничения, в НБУ ожидают рост реального сектора экономики благодаря эффекту низкой базы сравнения и улучшения показателей предприятий.

Начиная со II квартала, экономика Украины вернется к устойчивому росту. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос,

– говорится в сообщении.

Также в НБУ отметили, что инвестиционный спрос в дальнейшем будет увеличиваться из-за оживления мировой экономики и прогресса в борьбе с COVID-19.

Прогноз НБУ по инфляции

Регулятор также пересмотрел прогноз инфляции с 7% до 8% в 2021 году. Однако в Нацбанке ожидают, что в первом полугодии 2022 года она вернется до 5% и в дальнейшем стабильно будет находиться на таком уровне.

"Поступление на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки НБУ постепенно развернут инфляционную динамику", – говорится в сообщении.

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Что создает дополнительный риск для экономики

В Нацбанке заявили, что дополнительный риск будущих экономических потерь создает низкий темп вакцинации от COVID-19 в Украине.

Ключевым риском для макропрогноза является усиление параметров карантина в Украине и мире, а также низкие темпы вакцинации в стране,

– заявили в НБУ.

В то же время другими рисками для экономики является ухудшение условий торговли, обострение ситуации на Востоке Украины и колебания на мировых рынках капитала.