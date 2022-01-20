НБУ ухудшил прогноз касательно инфляции в Украине: что будет с ценами
Источник:Национальный банк Украины
Нацбанк ухудшил прогноз касательно уровня инфляции в 2022 году. Ранее ожидалось, что она будет составлять целевых 5%, однако ввиду реализации ряда проинфляционных факторов она вернется к нему только в 2023 году.
Каким будет уровень инфляции
По результатам текущего года, регулятор ожидает, что уровень инфляции составит 7,7% годовых. Однако несмотря на ухудшенный прогноз, регулятор прогнозирует замедление инфляции в этом году. Напомним, что в декабре 2021 года инфляция составила 10% годовых, согласно данным Госстата.
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Что будет способствовать замедлению инфляции
- Ужесточение монетарной политики НБУ.
- Коррекция мировых цен на сырьевые товары.
- Воздействие рекордных прошлогодних урожаев.
Также регулятор считает, что дополнительным фактором, который утолит инфляцию, станет мировое урегулирование инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии. Это должно отразиться в более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику.Обратит внимание! В НБУ ожидают, что базовая инфляция в последующие годы замедлится до около 4%, а основной вклад в подорожание потребительского набора будет иметь административная составляющая.
Что такое инфляцияИнфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы.
Что будет с ценами
Что касается мировых цен на энергоносители будут оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги, считают в Нацбанке.
Существеннее, чем ожидался, рост зарплат будет подпитываться повышением спроса на отечественную рабочую силу как внутри страны, так и за рубежом, а также профессионально-квалификационными диспропорциями на рынке труда. На фоне роста доходов населения будет сохраняться устойчивый потребительский спрос, который также будет сдерживать замедление инфляции.
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